В Москве придумали, как отучить школьников от фастфуда. Для них проводят кулинарные мастер-классы

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В Москве придумали, как отучить школьников от фастфуда. Для них проводят кулинарные мастер-классы
Москва
Фото: msk.mr7.ru

Московских школьников и воспитанников детсадов приучают правильно питаться с помощью кулинарных мастер-классов. Вместе с поварами комбинатов питания, обслуживающих учебные заведения, ребята постигают азы готовки, осваивают технику безопасности и узнают о том, как сочетать продукты. 

В ноябре такой мастер-класс прошел в школах №1517 и №1498. В первой из них сотрудники ООО «РусСоцКапитал» научили младшеклассников готовить сахарный крендель с изюмом. Технолог Кирилл Подобед рассказал о технике безопасности, о том, как важно соблюдать чистоту при готовке, а также о санитарно-гигиенических нормах и правилах. После этого ребята вымыли руки, переоделись в поварскую форму и приступили к работе с тестом.

Крендель готовится просто: необходимо скатать в колбаску тесто, потом разделить ее на десять частей примерно по 30 сантиметров в длину и придать им нужную форму. Далее крендель можно отправлять на противень, посыпать сахаром и запекать в духовке при температуре 200 градусов около 20 минут. Юные кулинары успешно справились с задачей, а пока их крендели выпекались, поучаствовали в викторине «В здоровом теле – здоровый дух». После мастер-класса для ребят накрыли стол с выпечкой, чтобы они могли пообщаться и поделиться впечатлениями во время чаепития.

Второй мастер-класс подготовили сотрудники комбината питания ООО «Верона». Они научили школьников готовить несложную пиццу. Для начала ребят посветили в тонкости санэпиднорм и техники безопасности. Затем, под руководством шеф-повара ребята раскатали тесто в соответствии с рекомендациями наставников: им объяснили, как правильно формировать толщину основы, распределять сыр и соус. Начинку для пицц дети выбирали самостоятельно по своему вкусу.

Получившиеся изделия были отправлены выпекаться в духовой шкаф. В это время для ребят тоже провели викторину о здоровом питании, а кульминацией кулинарного урока стало чаепитие. Готовую пиццу дети забрали домой, чтобы угостить родителей.

Как отметили на комбинатах питания, такие уроки позволяют приобщить школьников к кулинарному делу и научить полезным пищевым привычкам. Кстати, все, что готовят дети – реально есть в меню школьных столовых. Его разрабатывают технологи и диетологи по рекомендациям Роспотребнадзора, поэтому весь рацион сбалансирован, а блюда – адаптированы для детского питания. То есть, в них нет ничего жареного, копченого и острого. Также в меню не используется свинина. Не стоит родителям и беспокоиться из-за появления в меню школьников наггетсов: их не жарят, а готовят с помощью пароконвектоматов.  

«Такой подход позволяет сохранить здоровье подрастающего поколения и заранее научить ребят готовить для себя и семьи полезные блюда, а значит, реже обращаться к индустрии быстрого питания», – отмечают в «Вероне».

Отметим, в новом учебном году меню стало еще более разнообразным. Оно было значительно обновлено после опросов детей и их родителей. В его разработке участвовали специалисты Роспотребнадзора, а также представители родительской общественности. В рационе появились такие блюда, как дальневосточный суп, азу по-татарски и бургеры. 

Одно из новшеств, которые внедряют в московских школах, да и в учебных заведениях других регионов – возможность выбора. Теперь дети могут добавить к завтраку сладкие топпинги, а на обед взять любимый соус к гарниру. Также они могут выбрать первое блюдо, напиток и нужную порцию хлеба. А в буфетах детям всегда предложат сезонные овощи и фрукты.

«Новое школьное меню получило экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Рацион включает все полезные для растущего организма вещества и формируется с учетом сезонности, калорийности и возраста ребят. Все блюда приготовлены по безопасным технологиям», – отметили в Департаменте образования и науки Москвы. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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В Москве придумали, как отучить школьников от фастфуда. Для них проводят кулинарные мастер-классы

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