Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой ВС России и Украины произойдет в Запорожье

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Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой ВС России и Украины произойдет в Запорожье
Украина
Фото из открытых источников

Запорожская область станет решающим местом сражения между Украиной и Россией.

Об этом пишет Bild, отмечая, что сейчас ВСУ не сможет форсировать Днепр, чтобы выйти к Крыму, поэтому будет наступать с Запорожья в сторону Азовского моря. Такой прогноз озвучил журналист немецкого издания Юлиан Рёпке. По словам эксперта, как раз на Запорожье может решиться дальнейшая судьба «военной спецоперации».

Вернув под свой контроль Запорожскую область, Украина получит снова выход к Азовскому морю и разрежет российскую группировку на две части. Сухопутный коридор в Крым, который пробила Россия, разрушится.

В такой ситуации РФ будет угрожать поражение на Донбассе и придется вести бои уже непосредственно в Крыму.

Поэтому эксперт полагает, что ВСУ будут использовать значительные резервы, чтобы добиться успехов как раз на этом участке фронта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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