США направят украинским военным дополнительно 40 речных катеров с баллистической защитой

Украина получит от США сразу 40 речных катеров с баллистической защитой в рамках объявленного ранее пакета военной помощи.

Эти катера были разработаны компанией Metal Shark из Луизианы, пишет «Военное обозрение». Ранее Украине уже было передано 19 таких катеров. Их разместили в северной части Днепра, а также в порту Очаков на Черном море.

Бронекатер, который США планируют отправить в Украину, имеет длину чуть более 12 метров. Они оснащены дизельными двигателями Cummins QSB 6.7 с максимальной скоростью в 40 узлов. Но важно то, что они имеют баллистическую защиту. Эта защита выдерживает удары пуль и «высокинетические» осколки.

ВМС США оснащают эти лодки дистанционно управляемыми боевыми модулями. Они могут быть оборудованы пулеметами и гранатометами. Поэтому для операций на воде это достаточно эффективный вид катеров. И это стоит учитывать РФ, поскольку бронекатера Украина может получить очень быстро. Как показывает практика, некоторые виды вооружения Киеву передавали за считанные дни после оглашения пакета помощи, в котором они идут.