Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра

ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет вести боевые действия и в зимний период. Командование ВСУ активно ведет подготовку к новому наступлению. Сейчас идет укрепление объединенной группировки войск «Днепр», что указывает на планы украинской армии начать наступление на Ореховском и Гуляйпольском участках.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», бойцы 9-го полка спецназначения Нацгвардии Украины, который стоит на рубеже Новоалександровка – Щербаки, получили минометы ЕМ-120 и снаряды к ним. Эксперты считают, что наиболее перспективными являются Запорожское и Старобельское направления. Здесь находятся расчеты 44-й артиллерийской бригады и 75-й батальон 102-й бригады ТРО.

Накануне американский генерал Гофнер предрек, что зимой ВСУ войдут в Мариуполь и Мелитополь.

Мелитополь дает выход к Бердянску и открывает путь к Крыму. Армия РФ может оказаться в окружении, а фланг Донецкой группировки будет открыт для удара со стороны ВСУ.