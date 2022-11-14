Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите главы государства сообщает международное агентство Reuters.

Подробности визита президента Зеленского в Херсон, который с 11 ноября контролируется ВСУ, источник на данный момент не приводит. Вероятно, они появятся чуть позже, параллельно с фотографиями.

Российская группировка войск на правом берегу Днепра из-за проблем со снабжением, которые возникли вследствие разбитых мостов и переправ, была вынуждена отойти на левый берег. В том числе и покинуть Херсон. Отвод ВС РФ был завершен в пять часов утра 11 ноября. В этот же день в Херсон вошли украинские войска и был водружен на здание администрации украинский флаг.

Напомним, после успешной наступательной операции ВСУ в сентябре на Харьковском направлении президент Зеленский посещал город Изюм.