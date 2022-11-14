Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку

Репортер Андрей Руденко утром в понедельник, 14 ноября, подтвердил появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ взяли населенный пункт Макеевка на Лиманском направлении в Донбассе.

«Это была серая зона, бои шли вокруг, в лесах. Несколько недель ВСУ пытались зайти в поселок, чтобы выровнять фронт и далее атаковать жизненно важную для нас трассу Кременная — Сватово», — написал военкор в своем Телеграм-канале.

О том, что ВСУ продвинулись на Сватовском направлении и зашли в Макеевку, еще вчера проинформировали своих подписчиков военный блогер Борис Рожин и авторы Телеграм-канала «Старше Эдды».

Ожесточенные бои в районе этого села, по данным военкоров, длятся уже три недели подряд.

ВСУ пытаются развить успех, продвигаясь к трассе Кременная - Сватово.