Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

Украина может вернуть территорию полуострова Крым без боя. Случиться это может на фоне внутреннего кризиса в России. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в своем интервью агентству Reuters.

По его словам, даже после возвращения контроля над правобережьем и Херсоном украинские войска будут не в состоянии поразить все цели в Крыму посредством применения HIMARS или другого вооружения. Необходимо будет большее продвижение на фронте. Однако Резников допустил, что Украина может вернуть полуостров и без ведения боевых действий.

Министр считает, что такой вариант развития событий возможен в случае, если в самой России возникнут внутренние противоречия.

Невзирая на то, что у обеих сторон конфликта высвободятся силы, принимавшие участие в сражениях на херсонском направлении, Резников так или иначе прогнозирует замедление характера боевых действий.

«Зима замедлит всякую активность на поле боя для всех сторон… Это выгодно для всех сторон», — отметил он.

В заключение разговора глава Минобороны выразил уверенность в том, что после зимней паузы ВСУ выйдут сильными, как никогда, - армия будет усилена тысячами бойцов, которые сейчас обучаются в Британии.