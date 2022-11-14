Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

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В петербургском метро вывели на «красную» ветку первый состав вагонов «Балтиец», одним з первых пассажиров стал губернатор Александр Беглов. Во время
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите
В очередном выпуске шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ участники расследуют смерть Пьера Нарцисса. Артист умер от остановки сердца после
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После развода с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев неожиданно решил женится на ее дочери Полине. В последнем интервью шоумен признался, что вступил
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Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий
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Американский канал Fox News сообщает, что демократической партии достаточно получить еще одно место в сенате, чтобы контролировать верхнюю палату
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