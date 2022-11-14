Военкор Романов: Цена взятия Павловки была очень высока

О взятии Павловки, села в Угледарском районе Донецкой области, сетевые источники пишут едва ли не каждый день. Объявлялось об этом и на официальном уровне. Однако сегодня, 14 ноября, Павловка действительно была взята, пишет военкор Роман Романов. Он делает акцент на том, что село далось российским военным очень высокой ценой - полегло много солдат, принимавших участие в наступлении.

Сообщая об этом в своем телеграм-канале «Романов Лайт» , военкор ссылается на собственные источники на фронтах.

«Только сегодня населенный пункт полностью взят под контроль ВС России. На 100%. Фактически, а не докладом наверх. И в первую очередь это заслуга бойцов 155-й Бригады. Цена была очень высока», - сказано в его сообщении.

Романов не стал вдаваться в детали и называть хотя бы приблизительное количество потерь при взятии Павловки в Донбассе.

Ранее в сети обсуждалось сложное положение 155-й бригады. В социальных сетях было опубликовано письмо, в котором морпехи ТОФ пожаловались на неоправданно большие потери в боях за Павловку. Вину за это они возложили на российское военное командование.

Позже Минобороны на брифинге сообщило, что потери в боях за населенный пункт не превышают 1%.

Некоторые военкоры с этим показателем не согласны, особенно на фоне многочисленных видео в украинских пабликах, которые позволяют оценить масштаб потерь. Часть ТГ-каналов их перепостила с кратким, но емким комментарием: «Павловка. 1%».