WarGonzo: ВСУ пытаются окружить Кременную с двух направлений

Комбат «Русского Легиона» (БАРС-13) с позывным «Фомич» в своей сводке специально для Телеграм-канала военкора Семена Пегова WarGonzo проинформировал о резком обострении обстановки на Сватовском направлении фронта.

Он напомнил, что вчера по итогам очень тяжелых боев российским подразделениям пришлось покинуть село Макеевку и отойти. Сегодня ВСУ продолжили давление с этого населенного пункта, пытаясь продвинуться к трассе Кременная-Сватово. Но и это еще не все - украинские войска начали действовать на окружение города Кременная.

«ВСУ через территорию Серебрянского лесничества, южнее Кременной, подходят к окраинам города и ведут обстрелы со стороны леса, выявляя нашу оборону. Таким образом противник действует на окружение Кременной с двух направлений», - рассказал «Фомич» из БАРС-13.

Он констатирует, что обстановка на данном направлении обострилась в связи с активными наступательными действиями ВСУ - вероятно, украинские подразделения на данном участке фронта недавно были усилены подоспевшими резервами.