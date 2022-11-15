Украинский аналитик Снегирев заявил, что занятие ВСУ Херсона открывает дорогу на Крым

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Украинский аналитик Снегирев заявил, что занятие ВСУ Херсона открывает дорогу на Крым
Украина
Фото из открытых источников

Украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев уверен, что Херсон, который теперь контролируется Украиной, открывает ВСУ дорогу на Крым. Об этом информирует портал «Военное дело».

«После захода в Херсон ВСУ обладают возможностью держать под огневым контролем фактически сухопутный коридор до Крыма. Учитывая дальность поражения до 85 километров „Хаймарсов“, можно говорить о том, что левый берег Херсона фактически уже под огневым контролем ВСУ», - говорит он.

Снегирев утверждает, что на фоне последних событий на Херсонском направлении под огневым контролем оказались и основной сухопутный путь снабжения из полуострова Крым на территорию Херсонской области.

Таким образом, резюмирует украинский аналитик, ВСУ на данный момент имеют хорошую предпосылку для освобождения населенных пунктов на левом берегу Днепра с перспективой успешного последующего наступления на территорию полуострова Крым.

В детали Снегирев вдаваться не стал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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