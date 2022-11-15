Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым

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Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым
Украина
Фото из открытых источников

ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело».

Он отметил, что после того как ВСУ заняли Херсон и правобережную часть Херсонской области, они могут наносить удары по любым объектам до Крыма. У ВСУ уже есть ракеты к РСЗО, которые добивают на 85 км, то есть, под огневым контролем ВСУ находится весь левый берег Херсонской области.

Чтобы вернуть под свой контроль Херсон, ВСУ с лета регулярно наносили удары по всем мостам и переправам через Днепр, которые могли использовать войска РФ. Также удары наносились по складам и  другим военным объектам РФ в тылу.

Снегирев добавил, что теперь ВСУ открывается возможность развивать наступление на Крым. Но пока вряд ли это произойдет, поскольку, скорее всего, ВСУ будут продвигаться к Азовскому морю, то есть, начнут наступление в направлении Мелитополя и Бердянска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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