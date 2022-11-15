Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку

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Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку
Украина
Фото из открытых источников

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал взятую российскими войсками на днях Павловку (угледарское направление фронта, Донбасс) «злополучной».

Резонанс о больших потерях в боях за данный населенный пункт возник еще более недели назад. Тогда все живо обсуждали письмо морпехов ТОФ, а также их обращение к губернатору. Военные в потерях обвинили командование.

Комбат подтверждает, что не все просто было с этим наступлением. Вначале планировалось, что будет идти по двум направлением, но в итоге это оказалось невозможным. Командиры батальонов не были поняты при объяснении ситуации вышестоящему начальству.

«Командиры бригад, которым предстояло решать задачу, не смогли достучаться до тех, кто был над ними, — тем нужен был любой результат любой ценой», — пишет Ходаковский.

Он утверждает, что именно с подачи вышестоящего начальства было принято решение завершить наступление на некоторых направлениях и отправить российские силы к Павловке.

Ходаковский рассказал, как одну бригаду, с небольшим количеством наступательных сил, двумя батальонами растянули на десятки километров обороны. Еще одна бригада была более концентрирована, но живой силой тоже не изобиловала.

В результате - потери. И сделать ответственного за них могут невиновного человека, отмечает комбат.

«Было бы правильно, чтобы Суровикин изучил этот эпизод детально и не дал сожрать невиновного человека», — высказался он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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