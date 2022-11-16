Генерал-лейтенант Соболев усомнился в эффективности обстрелов ВС из РФ энергосистемы Украины

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Генерал-лейтенант Соболев усомнился в эффективности обстрелов ВС из РФ энергосистемы Украины
Украина
Фото из открытых источников

Россия атакует критическую энергосистему Украины уже не первый раз, нанося массированные ракетные удары.

Но, как отметил генерал-лейтенант Виктор Соболев, ему непонятна цель этих атак. Выпуская по 100 ракет по гражданским объектам, РФ только настраивает против себя Запад и провоцирует увеличение объемов поставок вооружения Украине, пишет «Радиоточка НСН».

По его мнению, более целесообразным было бы направить усилия на разрушение каналов поставок Украине вооружения.

«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей», - заявил Соболев.

По его мнению, это было бы эффективнее и действительно бы оказало влияние на ситуацию на фронте. Удары по энергосистеме никак не помогают российским военным, отметил Соболев. Он добавил, что после таких ударов зачастую Украине дают еще больше оружия, и оно применяется далее против ВС РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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