Эксперт Шурыгин сообщил о мобилизованных, которые без лопат копают окопы

О ситуации на фронте рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, отметив, что ему известны случаи, когда российским мобилизованным приходится рыть окопы без лопат.

По его словам, сейчас на данный момент можно говорить о том, что главной проблемой Вооруженных сил Российской Федерации является командный состав, пишет «Военное дело».

Шурыгин сообщил, что знает о тяжелой ситуации мобилизованных, которым приходится сейчас держать фронт в ЛНР. По его словам, солдат просто бросили в открытое поле и выдали только автомат и четыре магазина. В итоге им пришлось рыть рвы тем, что попалось под руки.

«Пришли уже мобилизованные в ЛНР, в одну из наших частей, целый батальон. И их просто выкинули в голое поле. Люди просто даже без шанцевого инструмента сейчас пытаются, кто шомполами, кто чем копать себе окопы или какие-то ямки, которые им оставили и сказали во что-то их превратить», – рассказал Шурыгин.

В Сети, к слову, множество видео, записанных мобилизованными и их родными, в которых они рассказывают о проблемах со снабжением и о том, что многое приходится закупать на свои деньги, тогда как выплат нет, либо они существенно меньше обещанных. Также часто мобилизованные жалуются на то, что их не обучают, но бросают сразу же на передовую. И это объясняет то, что сейчас мобилизованных хоронят по всей стране.