Эксперт Шурыгин сообщил о мобилизованных, которые без лопат копают окопы

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным
Российская певица и писательница Наталья Штурм, которая известна публике по исполнению композиции «Школьный романс», показала результат своего
С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Скандально известный российский актер Алексей Панин, который с первых дней выступает против спецоперации и занимает антироссийскую позицию, нарвался
ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело». Он отметил, что
Поврежденное антипригарное покрытие на тефлоновой сковородке представляет серьезную опасность. Об этом заявили ученые из университета Флиндерса
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал взятую российскими войсками на днях Павловку (угледарское
По мнению журналистки Анны Монгайт, последние события только укрепляют суровый и загадочный образ русских добровольцев, которые в составе отрядов ЧВК
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle