Эксперты: Киев может выйти к Мариуполю

О том, как далее могут развиваться события на линии фронта на территории Украины, рассказали эксперты.

Украинские власти исходят из того, что зима и морозы повлияют на ход военных действий. В частности, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает «Голос Америки» (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом), передает Евразия Daily. Он отметил, что зимний период вносит большие коррективы в развитие боевых действий.

«Это главное препятствие для всей военной кампании. Если идет дождь, вам приходится стоять, потому что вы не можете использовать колесную бронетехнику или бронетранспортеры. Можно использовать только гусеничную технику. Если идет снег, то ответ тот же. Если снега нет и земля замерзла, вы можете использовать колесную технику. Так что следующий этап кампании полностью зависит от погоды», — сказал Резников.

Российские эксперты говорят о том, что Киев действительно может планировать начать новое наступление на Запорожском направлении и выйти к Мариуполю. При этом также ВСУ продолжают стягивать дополнительные силы на Донбасс.

Но, как полагают военные аналитики, зимой вряд ли будут серьезные продвижения. Во многом все зависит от того, кто успеет накопить резервы перед весной, чтобы завладеть инициативой в феврале-марте.