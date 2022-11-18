Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

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Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военнослужащий из Курганской области рассказал, чем отличаются боевые действия в Сирии и на территории Украины.

Он отметил, что в Сирии бои не были такими тяжелыми, пишет URA.RU. По его словам, бойцы ВСУ намного более подготовлены, чем арабские боевики. Украинских военных тренируют инструкторы НАТО. К тому же они получают современное вооружение и экипировку.

«Их готовят воевать, они проходят обучение в других странах, инструкторы учат украинских солдат владению боем, новым технологиям, управлению техникой», — рассказал курганец.

Также Украина получает дроны и оружие армий НАТО. Все это применяется против российских войск, направленных на украинскую территорию в ходе «военной спецоперации». Поэтому он отметил, что бои против ВСУ намного сложнее и опаснее, чем боевые действия в Сирии.

А если так говорят опытные военные, то становится понятно, какие шансы на выживание у мобилизованных, которых без нормальной подготовки бросают на передовую. А то, что это происходит, подтверждал военкор Евгений Поддубный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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