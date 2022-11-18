Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО

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Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО
Украина
Фото из открытых источников

Количество систем противовоздушной обороны, которыми сейчас располагает Украина, не позволяют ей полностью прикрыть небо от российских ракет. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Киеву необходимо иметь не менее 50-60 дивизионов систем ПВО, чтобы защититься от ударов. Его слова приводит милитари-портал «Военное дело».

Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что в страну прибыли два дивизиона ЗРК Nasams. Вчера Киев проинформировал о том, что закупленная Соединенными Штатами специально для своего союзника система сработала на 10 из 10.

Невзирая на эффективность, Украине надо иметь 50-60 дивизионов, чтобы защититься от угроз с воздуха, а не два-три.

«Нужно поставлять каждый месяц хотя бы по десять систем. При таких темпах, если они смогут их набрать, через три-четыре месяца украинское небо станет „очень твердым“ для наших ракет», - заявляет Владислав Шурыгин.

Он добавил, что если западные партнеры Киева не ускорятся и темпы поставок останутся прежними, украинское небо и дальше будет оставаться пробиваемым.

Эксперт не исключает, что в свете последних ударов ВС РФ по объектам гражданской критической инфраструктуры система ПВО Украины будет значительно усилена. Однако, уверяет он, РФ знает способ, как с этим бороться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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