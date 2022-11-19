Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были слышны в различных районах города. Об этом пишет «Фонтанка».

Издание уточняет, что это связано с празднованием Дня ракетных войск и артиллерии. Поэтому у Петропавловской крепости проходили мероприятие с участием высокопоставленных гостей.

То ли взрывы, то ли что-то другое, — сообщил один из жителей Северной столицы.

Заметим, ранее телеканал «Санкт-Петербург» проинформировал о том, что в честь Дня ракетных войск и артиллерии в 12:00 прогремел выстрел. Петербуржцев предупредили, что выстрелы могут быть слышны до 14:00.

Супервидовая камера засняла происходящее на камеру.



