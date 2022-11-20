E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru.

В квартире есть четыре комнаты, общая площадь составляет 204 квадратных метров. Находится жилище на восьмом этаже, оно полностью укомплектовано техникой и мебелью.

В квартире большой холл (площадь 11 квадратных метров), гостиная (площадь 34,5 квадратного метра), огромная кухня (площадь 26,5 метра), большие спальни (площадью 28 и 25 метров), гардеробные (13 и 9 метров соответственно), а также огромный кабинет (27 метров квадратных) и два санузла. Также прилагается паркинг на 2 машиноместа.

Из-за исключительного качества ремонта, эксклюзивных материалов отделки и редких образцов мебели из ценных пород дерева такая цена.

Невозможно описать словами великолепия Эрмитажа и невозможно словами описать энергию благородной роскоши квартиры, — сказано в объявлении на одном из сайтов о продаже.



