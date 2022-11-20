Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

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Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
Экономика
Фото из открытых источников

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия эмпатии. Об этом заявил экономист, доктор географических наук Наталья Зубаревич.

В интервью изданию Forbes Talk эксперт отметила, что «бриджинговый социальный капитал — когда общаться с широким кругом людей, и априори нужно быть весьма эмпатичным, чтобы общение существовало.

Это не про них. Не нужно таких людей ругать. Они живут другой жизнью. Это просто издержки чудовищного обнищания значительной части населения России. У 40% граждан денежные доходы ниже чем у любого другого жителя РСФСР в 1991-м году, — говорит экономист.

 

По словам Зубаревич, Россия, по большому счету, является бедной страной с определенными принципами поведения. В силу многих обстоятельств россияне заботятся только о ближнем круге, родственниках и членах семьи. При этом модель поведения страны остается специфической.

Государство четко таргетировано на базовый электорат пенсионеров и поддержку уязвимого населения. Ему по барабану средний класс: «Ребятки, у вас есть компетенции и навыки — вот и крутитесь». Поэтому фактически воспроизводится отсталая и ущербная модель человеческого капитала, — заключает специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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