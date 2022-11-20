Молодая супруга Константина Ивлева показала на видео, как они выглядели до знакомства друг с другом

Молодая супруга Константина Ивлеева показала, как они выглядели с мужем до знакомства друг с другом. Валерия Ивлева опубликовала небольшой видеоролик. Девушка пообещала подписчикам рассказать подробности того, как у них с шеф-поваром завязался роман.

«Муж спросил: «Почему мы с тобой не встретились раньше?». Это он и я в 2015 году. После этого у меня родилась идея рассказать историю нашего знакомства. Хочу сказать большое спасибо Лере, которая никогда не сдавалась, а шла вперед. Она поборола онкологию, в руки себя, начала совершенно новую, иную жизнь, осознанно, правильно питаться, заниматься спортом, работать над мышлением, страхами», — откровенничает блогерша.

Валерия является второй официальной супругой Константина. Поженилась пара в феврале 2021 года. Уже в ноябре стало известно о беременности девушки. Жена Ивлеева скрыла дату рождения дочери Ники. Для ведущего девочка стала третьим ребенком. От первого брака у него подрастают двое детей: дочь Мария и сын Матвей.

Валерия и Константин 2015 год