Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

Image 16+
Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу
Украина
Экс-замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос

Экс-замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос предупредил о том, что войска РФ могут снова начать наступление с территории Белоруссии.

По его словам, ВС РФ удалось сохранить значительную часть группировки, которая стояла на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет Правда.ру. Теперь эти войска могут быть переброшены на север, хотя часть подразделений оставят в Запорожской области, а также бросят на Донбасс.

Эти направления, по его словам, являются самыми опасными для ВСУ на данный момент. Активизацию российской группировки в Белоруссии он ожидает примерно через месяц.

«Вот три направления, которые для нас наиболее опасны. У нас достаточно большая головная боль — белорусская граница. Мы понимаем, что примерно через месяц там также активизируются действия российских войск», - сказал Кривонос.

Также он не исключает, что наступление может начаться на Сумскую и Черниговскую области. Но считает, что для РФ более интересна Волынь, чтобы перерезать Варшавскую трассу. Контроль над этой дорогой дает большие логистические возможности, отметил Кривонос.

При этом в Киеве ранее уже заявили, что в случае нового наступления с Белоруссии, ВСУ уже будут атаковать и белорусскую территорию, в том числе и объекты в тылах. А учитывая дальность ударов того вооружения, которое уже получила Украина, для Минска это может стать очень большой проблемой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Британская разведка MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на фронте

Сегодня, 12:28

Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

Сегодня, 11:58

Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

18-11-2022, 13:38

Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО

18-11-2022, 13:13

Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

18-11-2022, 12:13

Эксперты: Киев может выйти к Мариуполю

18-11-2022, 11:43

SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

17-11-2022, 21:03

Independent: США и РФ не захотели, чтобы военный конфликт вышел за территорию Украины

17-11-2022, 19:28

Эксперт Шурыгин сообщил о мобилизованных, которые без лопат копают окопы

17-11-2022, 13:08

От Израиля требуют жесткой позиции в военном конфликте на Украине

16-11-2022, 22:53

Генерал-лейтенант Соболев усомнился в эффективности обстрелов ВС из РФ энергосистемы Украины

16-11-2022, 12:23

Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку

15-11-2022, 16:08

Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым

15-11-2022, 12:23

Украинский аналитик Снегирев заявил, что занятие ВСУ Херсона открывает дорогу на Крым

15-11-2022, 11:53

WarGonzo: ВСУ пытаются окружить Кременную с двух направлений

14-11-2022, 18:33

Военкор Романов: Цена взятия Павловки была очень высока

14-11-2022, 15:48

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

14-11-2022, 14:28

Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку

14-11-2022, 12:48

Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра

14-11-2022, 12:23

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон

14-11-2022, 12:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • Вчера, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • Вчера, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»
  • 18-11-2022, 14:54

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»
  • 19-11-2022, 09:31

«StarHit»: Перечислены пять сериалов, которые затягивают не хуже «Отчаянных домохозяек»

Телесериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны 20 лет назад, но он до сих пор увлекает зрителей всего мира. StarHit.ru составил список из пяти

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием
  • 19-11-2022, 17:04

Гарик Сукачев назвал уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачеву национальным достоянием

Гарик Сукачев во время очередного выпуска YouTube-шоу "Солодников", который вышел в эфир 17 ноября, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой.

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет
  • Вчера, 17:52

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в

Новости партнеров
Новости партнеров
Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября
  • Вчера, 10:42

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

После 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, граждане стали намного чаще обращаться к психологам с жалобами на депрессию и

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он