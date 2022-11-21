Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

Экс-замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос предупредил о том, что войска РФ могут снова начать наступление с территории Белоруссии.

По его словам, ВС РФ удалось сохранить значительную часть группировки, которая стояла на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет Правда.ру. Теперь эти войска могут быть переброшены на север, хотя часть подразделений оставят в Запорожской области, а также бросят на Донбасс.

Эти направления, по его словам, являются самыми опасными для ВСУ на данный момент. Активизацию российской группировки в Белоруссии он ожидает примерно через месяц.

«Вот три направления, которые для нас наиболее опасны. У нас достаточно большая головная боль — белорусская граница. Мы понимаем, что примерно через месяц там также активизируются действия российских войск», - сказал Кривонос.

Также он не исключает, что наступление может начаться на Сумскую и Черниговскую области. Но считает, что для РФ более интересна Волынь, чтобы перерезать Варшавскую трассу. Контроль над этой дорогой дает большие логистические возможности, отметил Кривонос.

При этом в Киеве ранее уже заявили, что в случае нового наступления с Белоруссии, ВСУ уже будут атаковать и белорусскую территорию, в том числе и объекты в тылах. А учитывая дальность ударов того вооружения, которое уже получила Украина, для Минска это может стать очень большой проблемой.