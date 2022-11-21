Британская разведка MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на фронте

Минобороны Великобритании опубликовало новую сводку о ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Аналитики британской разведслужбы заявляют о том, что для ВС РФ сейчас наиболее сложная ситуация в районе Сватово. Там ВСУ могут прорвать линию обороны в любой момент и продвинуться вглубь ЛНР, пишет Свободная Пресса.

«Поскольку юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск», — указано в отчете.

Также британская разведка сообщает, что ВС РФ уже перебросили часть войск, которые были ранее в Херсоне, на Бахмутское направление.

Кроме того, разведка сообщала, что командование России планирует направить часть выведенных из Херсона сил на Бахмутское направление.

При этом украинские власти и вовсе говорят о том, что к концу года ВСУ зайдут в Крым. На фоне того, что после подобных заявлений Украина вернула под свой контроль Херсон, российскому командованию все же не стоит игнорировать подобные планы ВСУ.