Российский шоумен Александр Гудков вернулся в РФ из Турции

Шоумен и комик Александр Гудков после публикации видеоклипа-насмешки над песней артиста SHAMAN «Я – русский» поспешно уехал в Турцию. Но в Стамбуле он пробыл недолго и вернулся в РФ.

Телеведущий был замечен на премьерном показе кинофильма в театре «Октябрь». Видео опубликовала артистка Екатерина Варнава в своей социальной сети. В кадре юмористка позирует на камеру с Александром.

Почему Гудков продолжает активно вести светскую жизнь в Москве, это вопрос остается открытым. Ведь напомним, что активист Артур Шлыков ранее обращался в Следком РФ с просьбой возбудить против звезды КВН уголовное дело по статье 282 УК России. По мнению общественного деятеля, посыл композиции Гудкова направлен на унижение чести и достоинства.

Сам 39-летний артист сыронизировал в ответ на обвинение. А SHAMAN и вовсе заявил, что не обижается на пародию сценариста, поскольку лишний пиар никому не помешает.