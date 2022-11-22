Петраш: войска Украины расходуют слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца

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Петраш: войска Украины расходуют слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца
Украина
Фото из открытых источников

Украинские военные расходуют очень много боеприпасов для артиллерии, переданной Западом. Об этом заявил сотрудник университета национальной обороны Чешской Республики Зденек Петраш, пишет «Военное обозрение».

Он отметил, что ВСУ достаточно интенсивно применяют артиллерию на фронте. В итоге переданные ВСУ артиллерийские орудия быстро изнашиваются и требуют ремонта, а переданные боеприпасы заканчиваются. Поэтому возникают периоды, когда ВСУ приходится ждать подвоза боеприпасов и ремонтировать переданную Западом технику.

Тем не менее, Запад продолжает изыскивать ресурсы для того, чтобы и далее поставлять Украине вооружение и боеприпасы. Например, Украине обещает поставить боеприпасы калибра 155 мм из своего арсенала.

Пока Украине приходится исходить исключительно из объемов западных поставок, поскольку из-за российских обстрелов наладить производство боеприпасов и вооружения Украина не может.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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