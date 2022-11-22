Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

Image 16+
Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте
Украина
Фото из открытых источников

Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Он не согласен с позицией Кремля касательно того, что Россия не добивается смены украинских властей. Так Прилепин отреагировал на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в задачи спецоперации на территории Украины не входит смена руководства Украины, пишет «Свободная Пресса».

Позиция бывшего президента РФ Дмитрия Медведева Прилепину ближе и он считает, что Зеленского необходимо убить.

«Мы Киев допустим возьмем, а Зеленского оставим?» – спрашивает Прилепин.

Стоит отметить, что подобные заявления, как уже отмечали ряд экспертов, лишь обостряют антироссийские настроения на Западе. В ответ уже идут разговоры о смене власти в РФ и необходимости запустить процессы по разделению России.

Поэтому появляется все больше сдержанных мнений касательно дальнейшего хода «военной спецоперации» и звучат призывы смотреть на ситуацию с учетом перспектив в будущем, поскольку РФ все равно придется взаимодействовать с другими странами, в том числе и с тем, которые входят в НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

Сегодня, 13:08

Петраш: войска Украины расходуют слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца

Сегодня, 10:38

Британская разведка MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на фронте

Вчера, 12:28

Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

Вчера, 11:58

Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

18-11-2022, 13:38

Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО

18-11-2022, 13:13

Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

18-11-2022, 12:13

Эксперты: Киев может выйти к Мариуполю

18-11-2022, 11:43

SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

17-11-2022, 21:03

Independent: США и РФ не захотели, чтобы военный конфликт вышел за территорию Украины

17-11-2022, 19:28

Эксперт Шурыгин сообщил о мобилизованных, которые без лопат копают окопы

17-11-2022, 13:08

От Израиля требуют жесткой позиции в военном конфликте на Украине

16-11-2022, 22:53

Генерал-лейтенант Соболев усомнился в эффективности обстрелов ВС из РФ энергосистемы Украины

16-11-2022, 12:23

Комбат Ходаковский призвал генерала Суровикина изучить детали боев за Павловку

15-11-2022, 16:08

Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым

15-11-2022, 12:23

Украинский аналитик Снегирев заявил, что занятие ВСУ Херсона открывает дорогу на Крым

15-11-2022, 11:53

WarGonzo: ВСУ пытаются окружить Кременную с двух направлений

14-11-2022, 18:33

Военкор Романов: Цена взятия Павловки была очень высока

14-11-2022, 15:48

Резников заявил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России

14-11-2022, 14:28

Репортер Руденко подтвердил, что ВСУ зашли в Макеевку

14-11-2022, 12:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • 20-11-2022, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • 20-11-2022, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66
  • Сегодня, 11:07

Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что

Лолита жестко поставила на место Катю Лель в прямом эфире телешоу «Суперстар. Возвращение»
  • Вчера, 15:12

Лолита жестко поставила на место Катю Лель в прямом эфире телешоу «Суперстар. Возвращение»

На телешоу «Суперстар! Возвращение» регулярно вспыхивают скандалы. На этот раз в перепалке приняли участие несколько человек. Начался конфликт после

Российский писатель Захар Прилепин похвалил песню Ольги Бузовой про бегство от частичной мобилизации
  • Вчера, 09:16

Российский писатель Захар Прилепин похвалил песню Ольги Бузовой про бегство от частичной мобилизации

Звезда "Дома-2" исполнила новую песню под названием "Релокация". В композиции Ольга Бузова упрекает бойфренда в том, что он сбежал в Грузию под

Концерт певицы Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге завершился вызовом ОМОНа на зрителей
  • 19-11-2022, 15:54

Концерт певицы Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге завершился вызовом ОМОНа на зрителей

Певица Лолита Милявская дала концерт в Санкт-Петербурге. Артистка с новой программой выступила на сцене в петербургском БКЗ «Октябрьский» в четверг,

Новости партнеров
Новости партнеров
Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом
  • Сегодня, 13:33

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания