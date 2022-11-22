Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Он не согласен с позицией Кремля касательно того, что Россия не добивается смены украинских властей. Так Прилепин отреагировал на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в задачи спецоперации на территории Украины не входит смена руководства Украины, пишет «Свободная Пресса».

Позиция бывшего президента РФ Дмитрия Медведева Прилепину ближе и он считает, что Зеленского необходимо убить.

«Мы Киев допустим возьмем, а Зеленского оставим?» – спрашивает Прилепин.

Стоит отметить, что подобные заявления, как уже отмечали ряд экспертов, лишь обостряют антироссийские настроения на Западе. В ответ уже идут разговоры о смене власти в РФ и необходимости запустить процессы по разделению России.

Поэтому появляется все больше сдержанных мнений касательно дальнейшего хода «военной спецоперации» и звучат призывы смотреть на ситуацию с учетом перспектив в будущем, поскольку РФ все равно придется взаимодействовать с другими странами, в том числе и с тем, которые входят в НАТО.