Перенджиев считает, что Турция осуществляет агрессию против России

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Перенджиев считает, что Турция осуществляет агрессию против России
Украина
Военный эксперт Александр Перенджиев

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что Турция осуществляет агрессию, передавая вооружение Украине.

Недавно в СМИ попала информация о том, что на вооружении ВСУ появились турецкие системы залпового огня TRLG-230, пишет Лента.ру. Было опубликовано видео удара из этих систем по российским позициям. Стоит отметить, что турецкие TRLG-230 бьют по целям на расстояние до 70 км, при этом они могут работать в связке с дронами, которые корректируют огонь, что повышает точность удара.

В данном случае, отметил Перенджиев, можно говорить о том, что Турция проводит политику двойных стандартов. То есть, она хочет поддерживать и развивать отношения с Западом, поскольку это важно для ее экономического благополучия, но и разрывать отношения с РФ Анкара не спешит.  

Но, как отметил эксперт, учитывая то, что турецкое вооружение применяется против российских войск, можно считать, что Турция совершает агрессию против РФ.

«У нас так принято, что, когда нужно похвалить, мы Турцию хвалим, а когда нужны жесткие реакции – молчим. Так что, максимум, последуют заявления о том, что поставлять Украине оружие – это неправильно», – заявил Перенджиев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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