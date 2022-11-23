На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке

Наталья приютила на два года соседскую девочку Машу. Ее отец Владимир после смерти супруги запил. Дочка стала жить в другой семье и называть соседку мамой. А через два года родной отец решил забрать обратно ребенка. Для Натальи это трагедия, ведь за девочка стала ей родной. Получается, что с юридической точки зрения женщина не имеет никаких прав.

Два соседских дома в небольшом городе рядом с Екатеринбургом стоят рядом друг с другом. У них есть общий забор, который разделяет дворы.

Владимир работал сборщиком мебели и иногда выпивал. Ему тогда было 50. Новая возлюбленная уральца была моложе, где-то 30 лет. Анна переехала в дом к избраннику вместе с сыном от первого брака. Вскоре родилась дочка Маша.

Анна умерла через год после рождения девочки из-за заболевания печени. На время похорон соседка забрала добровольно годовалую дочку. Овдовевший мужчина снов начал сильно пить.

Наталья впервые пожаловалась в опеку через 2 месяца после смерти Ани. Пришла комиссия: ПДН, опека, центр социальной помощи. Владимир был пьяный, Маша уже жила в доме у соседей.