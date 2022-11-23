На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке

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На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке
Происшествия
Фото из открытых источников

Наталья приютила на два года соседскую девочку Машу. Ее отец Владимир после смерти супруги запил. Дочка стала жить в другой семье и называть соседку мамой. А через два года родной отец решил забрать обратно ребенка. Для Натальи это трагедия, ведь за девочка стала ей родной. Получается, что с юридической точки зрения женщина не имеет никаких прав.

Два соседских дома в небольшом городе рядом с Екатеринбургом стоят рядом друг с другом. У них есть общий забор, который разделяет дворы.

Владимир работал сборщиком мебели и иногда выпивал. Ему тогда было 50. Новая возлюбленная уральца была моложе, где-то 30 лет. Анна переехала в дом  к избраннику вместе с сыном от первого брака. Вскоре родилась дочка Маша.

Анна умерла через год после рождения девочки из-за заболевания печени. На время похорон соседка забрала добровольно годовалую дочку. Овдовевший мужчина снов начал сильно пить.

Наталья впервые пожаловалась в опеку через 2 месяца после смерти Ани. Пришла комиссия: ПДН, опека, центр социальной помощи. Владимир был пьяный, Маша  уже жила в доме у соседей.

Наталья пошла на курсы приемных родителей, но опекунство не оформила. Ей посоветовали оформить генеральную доверенность. Отец при этом получал пенсию по потере кормильца и пособие. Он оформил на себя декретный отпуск. 

Летом у мужчины произошли перемены. Он женился. Новая супруга переехала к нему в дом из небольшого городка. Затем супруги явились к соседям и заявили, что дочку никому не отдадут. Владимир поклялся, что сделает всё, чтобы дочка не нуждалась ни в чем.

С тех пор Маша живет у отца. Семью, которая 2 года воспитывала девочку, отодвинули в сторону. Ребенок сильно привязался к семье, приютившей ее. Сейчас даже сам отец не до конца понимает, как можно распутать эту ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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