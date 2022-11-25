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Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал армию Украины продолжать наступление

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Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал армию Украины продолжать наступление
Украина
Министр обороны Британии Бен Уоллес

ВСУ следует продолжить наступление, уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он заявил, что на данный момент у ВСУ уже есть преимущество как в вооружении, так и в подготовке личного состава. Этим необходимо пользоваться для того, чтобы продолжить возвращение территорий, занятых российскими войсками. 

«Я призвал украинскую армию не снижать темпы наступления этой зимой. У них есть преимущество на фронте, у ВСУ лучшее вооружение и подготовка осотового склада, чем у российской армии. У украинской армии имеется 300 тысяч комплектов зимней, арктической формы, которая была передана союзниками, международным сообществом», — подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что почти еженедельно общается с украинским военным командованием и советует украинским военным не бояться наступления зимы, так как Запад и далее будет поддерживать Киев, поставляя необходимое вооружение.  

Напомним, ранее российские военные рассказали, что действительно ВСУ получают снаряжение лучше, чему у мобилизованных и добровольцев ВС РФ. Также заметили они и то, что у бойцов ВСУ питание лучше, что тоже немаловажно на фронте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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