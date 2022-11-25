ВСУ следует продолжить наступление, уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он заявил, что на данный момент у ВСУ уже есть преимущество как в вооружении, так и в подготовке личного состава. Этим необходимо пользоваться для того, чтобы продолжить возвращение территорий, занятых российскими войсками.

«Я призвал украинскую армию не снижать темпы наступления этой зимой. У них есть преимущество на фронте, у ВСУ лучшее вооружение и подготовка осотового склада, чем у российской армии. У украинской армии имеется 300 тысяч комплектов зимней, арктической формы, которая была передана союзниками, международным сообществом», — подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что почти еженедельно общается с украинским военным командованием и советует украинским военным не бояться наступления зимы, так как Запад и далее будет поддерживать Киев, поставляя необходимое вооружение.

Напомним, ранее российские военные рассказали, что действительно ВСУ получают снаряжение лучше, чему у мобилизованных и добровольцев ВС РФ. Также заметили они и то, что у бойцов ВСУ питание лучше, что тоже немаловажно на фронте.