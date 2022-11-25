В Джидде наводнение после сильного ливня

В Саудовской Аравии произошло сильное наводнение во втором по величине городе государства Джидде. Его население составляет около 4 миллионов человек. Метеорологические ведомства государства сообщают, что ливни, которые пролились в городе, характеризуются как самые сильные за все время официальных наблюдений. Уточняется, что за восемь часов, в течение которых шел проливной дождь, выпало 179,7 миллиметров осадков. Прежний самый высокий показатель в этом отношении составлял 111 миллиметров после ливня в 2009 году.

В Джидде отменяются авиационные рейсы, отменены занятия в школах. Администрация города обратилась к жителям с рекомендацией не покидать в ближайшее время свои дома. Дороги в городе сильно залиты водой.