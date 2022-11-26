Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку

После отхода российских войск из Херсона в сети начали появляться сообщения, что Вооруженные силы Украины получили возможность установить огневой контроль над крымским перешейком.

Военный журналист Роман Сапоньков сомневается, что это возможно. По его словам, максимум, что могут сделать ВСУ на этом направлении фронта — взять под свой огневой контроль дорогу Кинбурнская Коса — Голая Пристань — Алешки, или же развилку с крымской трассы на Каховку и на Алешки.

Сапоньков говорит, что возможно появление окон для артиллерийских прострелов, но даже в таких условиях движение по дорогам все равно продолжится. Полноценное нарушение логистики противником возможно только в случае проведения успешной десантной операции.

«Пока наши войска стоят на левом берегу. Если по политическим и военным причинам контроль над Левым берегом будет утрачен, будет сложнее. К примеру, в случае прорыва ВСУ с севера Запорожской области нам придется отступать до Мелитополя и Бердянска, потому что это слишком большая территория», — проинформировал Роман Сапоньков в беседе с изданием «Украина.ру».

Левый берег Днепра, по словам военкора, продолжает оставаться наиболее опасным местом для российских войск. И если противник удастся выбить оттуда ВС РФ или же руководство примет решение о том, что армии следует его оставить, ВСУ получат возможность с левобережья простреливать всю территорию Крыма. При этом, выражает обеспокоенность Сапоньков, речь будет идти уже не о дорогах, а важнейших объектах военной инфраструктуры — под прицелом окажутся склады с боеприпасами, места скопления военной техники и ремонтные базы и так далее. ВСУ, полагает военкор, могут попытаться повторить то, чем занимались на правом берегу вплоть до отхода оттуда ВС РФ.