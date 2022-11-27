45-летняя Оксана Федорова рассказала о третьей беременности

Телеведущая Оксана Федорова 11 лет состоит состоит в браке с представителем Администрации Президента Андреем Бородиным. Пара воспитывает сына и дочку. Но в социальных сетях пользователи обсуждают предполагаемую третью беременность 45-летней красотки.

Из-за занятности муж ведущей нечасто появляется на публике. На фотоснимках в соцсетях его лицо также почти нельзя увидеть. Снимки общих детей супруги афишируют нечасто.

В эфире популярной передачи «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ, Оксана честно сообщила, что не исключает когда-то вновь испытать радость материнства.

По словам Федоровой, в настоящее время она находится «на паузе», еще об одном малыше мыслей нет.

Федору 10 лет, я почувствовала облегчение, когда могу обратиться к себе, — написала «Мисс Вселенная».



