Стали известны имена звезд, которые примут участие в новогодних «Голубых огоньках»

В Москве сейчас снимают новогодние голубые огоньки и иные праздничные программы, под которые зрители будут встречать Новый 2023 год. Традиционные проекты останутся в телесетке, но состав звезд изменится. МК пообщались с массовкой после съемок и узнал новости с площадки.

Также появился список главных песен, которые появятся в Новый год на российском ТВ. Итак, споет песню «Выпьем за любовь» Игорь Николаев, Александр Буйнов исполнит «Листья желтые», «Бандэрос споет «А он мне нравится», а Николай Басков порадует «Разговором со счастьем».

Также выступит Лев Лещенко и Александра Пахмутова с композицией «Надежда», группа «Земляне» споет Траву у дома, Николай Расторгуев и Александр Зацепин исполнят хит «Есть только миг».

Впервые в «огоньке» выступит SHAMAN. Также праздничные номера и песенные поздравления запишут многие известные артисты: Пелагея, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Нонна Гришаева, Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Лариса Долина, Эмина, Олег Газманов, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Хибла Герзмавы, Анастасия Макеева, певица Валерия, Денис Майданов, артистка Жасмин, Гоша Куценко, Алсу, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Антон Шагин, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Ведущие «Огонька» - Николай Басков и Андрей Малахов. Пока неизвестно, кто из женщин составит им компанию.