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Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе

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Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе
Украина
Фото из открытых источников

Белоруссия начала перебрасывать подразделения ССО к украинской границе. Об этом сообщили в украинской разведке, передает «Военной обозрение».

Генштаб ВСУ указал в сводке, что Белоруссия усиливает некоторые участки границы с Украиной. Речь идет о подразделениях, включенных в состав региональной группировки союзных сил России и Белоруссии. Предварительно эти подразделения будут охранять белорусскую границу.

Комментируя перемещение сил ССО к украинской границе, Генштаб ВСУ указал, что Минск продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

«Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы», - указано в сводке.

При этом в Киеве не исключают нового вторжения войск РФ с территории Белоруссии, а также заявляют, что российские подразделения во второй раз могут наступать уже совместно с белорусскими военными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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