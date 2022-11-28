Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе

Белоруссия начала перебрасывать подразделения ССО к украинской границе. Об этом сообщили в украинской разведке, передает «Военной обозрение».

Генштаб ВСУ указал в сводке, что Белоруссия усиливает некоторые участки границы с Украиной. Речь идет о подразделениях, включенных в состав региональной группировки союзных сил России и Белоруссии. Предварительно эти подразделения будут охранять белорусскую границу.

Комментируя перемещение сил ССО к украинской границе, Генштаб ВСУ указал, что Минск продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

«Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы», - указано в сводке.

При этом в Киеве не исключают нового вторжения войск РФ с территории Белоруссии, а также заявляют, что российские подразделения во второй раз могут наступать уже совместно с белорусскими военными.