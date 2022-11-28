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Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

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Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО
Украина
Фото из открытых источников

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра, многие заговорили о том, что причина неудач России в СВО кроется якобы в «договорняке» по Украине.

Но мог ли иметь он место? Ведущий телеканала «ЦарьГрад» Юрий Пронько адресовал этот вопрос генерал-лейтенанту, депутату Госдумы Андрею Гурулеву. Последний в правдивости данной версии усомнился. Он не считает, что велись закулисные переговоры с противником, которые повлияли на ход специальной военной операции.

«Когда мне говорят, что, дескать, тут, наверное, договорняк, обычно отвечаю: я вас умоляю... Какими бы ни были военные действия, подковерная борьба всё равно продолжается. Она всегда была, есть и будет», - высказался Андрей Гурулев.

При этом генерал-лейтенант акцентировал внимание на том, что характер ведения боевых действий во многих случаях является всего лишь продолжением политики. Грубо говоря, военные выполняют решения политиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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