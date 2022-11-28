Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

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В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни
Российская исполнительница Кристина Орбакайте во время очередного своего концерта, выступая в образе звездной матеры Аллы Пугачевой, решила обратится
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ. Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов
Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко взял интервью у бывшего работника «КСП «Волна». Мужчина сообщил о массе нарушений,
Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне привез медикаменты и несколько автомобилей УАЗ для нужд мобилизованных. По подсчетам экспертов,
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