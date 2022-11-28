Лера Кудрявцева отреагировала на оскорбления Кати Лель в эфире канала НТВ

Судья телешоу на канале НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева заявила, что не держит зла на Катю Лель, которая обозвала в эфире ее неадекватной. В передаче, которая вышла в минувшее воскресенье, 27 ноября, певица спела песню Елены Ваенги «Снова стою одна».

И номер, и вокал, и артистизм Кати впечатлили жюри. В восторге от выступления Лель осталась Кудрявцева.

«Я всегда знала Катю нежной и доброй. Мы всегда с ней общались кайфово. А на минувшей программе Катя показала свою дерзость. И эта дерзость перешла в сегодняшний номер. В творческом, хорошем смысле. Я никогда раньше ее такой не видела. Это было настоящее кабаре. Все действительно было красиво. Я вижу такой Катю в первый раз. Очень бы хотелось, чтобы зубы остались в творчестве, а не в жизни», - заявила Лера.