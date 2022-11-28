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Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с погибшим Сергеем Пускепалисом

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Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с погибшим Сергеем Пускепалисом
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Фото из открытых источников

Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с погибшим актером и режиссером Сергеем Пускепалисом. Актриса снималась с покойным артистом в третьем сезоне телесериала «Шифр».

В многосерийном фильме о группе экс-сотрудниц дешифровального отдела ГРУ Марьяна сыграла роль Ирины Зиминой.

«Режиссер Вера Михайловна (Сторожева - прим. ред.) всегда говорила, что делать продолжение без Пускепалиса невозможно. То есть Сергей останется закадровым персонажем. Но я не очень представляю, как можно это осуществить», — призналась Спивак, говоря о четвертом сезоне телепроекта.

По словам актрисы, она с погибшим не была очень близка, но за время общения Сергей показал себя «замечательным, теплым, очень домашним человеком».

«Вся группа Пускепалиса обожала. Он был несущим в себе жизнь человеком, живым, настоящим. До сих пор не могу осознать того, что его с нами больше нет», — добавила знаменитость.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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