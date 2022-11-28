SHAMAN планирует до конца этого года выпустить гимн России в собственной аранжировке

Певец SHAMAN продолжает выпускать хит за хитом. Однако, похоже, останавливаться на достигнутом артист-патриот не планирует. Исполнитель запишет гимн России в собственной аранжировке до конца года.

Ярослав завоевал сердца миллионов россиян хитами «Я русский» и «Встанем». Следующим шагом Дронова станет студийная запись гимна. Примечательно, первый раз российский гимн в его исполнении прозвучал на концерте на Красной площади, который был посвящен вхождению новых регионов в состав РФ. Тогда вместе с SHAMAN на сцене находился президент Владимир Путин.

«Я в Сети опубликовал видео. За несколько часов оно взлетело в трендах. Когда я официально выпущу гимн в моей аранжировке? До конца года сделаю это», — заявил исполнитель.

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