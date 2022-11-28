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Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме

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Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме
Москва
Фото из открытых источников

В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают воздушно-тепловые завесы. Ступеньки на спусках с улицы начали обогревать с помощью циркуляции горячей воды, благодаря чему снег будет быстро таять.

На открытых платформах Филевской линии включили инфракрасные излучатели тепла для обогрева платформы. Системы климат-контроля в поездах метро перевели на зимний режим, чтобы пассажирам в теплой одежде не было жарко.

Готова к зиме и снегоуборочная техника — более 180 единиц. Также на уборке будут трудиться 1,4 тысячи сотрудников. Если потребуется – во время сильных снегопадов количество персонала увеличат еще на тысячу человек, 137 тракторов, фронтальных погрузчиков, уборочных машин и самосвалов, 24 машины для работы на путях и 19 ручных снегоуборщиков. От снега будут регулярно чистить территории у вестибюлей станций метро, платформы, автовокзалы, трамвайные остановки и транспортно-пересадочные узлы МЦК.

При этом узлы устроены так, что позволяют пассажирам быстро и комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой по системе «сухих ног», то есть, не выходя на улицу. Это одна из причин, почему в столице их сейчас так активно строят. Все помещения хаба соединены теплыми переходами. А в случае, если такой переход ведет на платформу железнодорожного транспорта, то ее оборудуют навесами от непогоды.

Все это позволяет сократить время комфортной пересадки до считанных минут. Например, сейчас ведется реконструкция транспортного хаба «Площадь трех вокзалов», который объединили со станцией метро «Комсомольская» дополнительным входом и удобной сетью подземных переходов. В результате время пересадки пассажиров сократилось на 30%.

Другой общественный транспорт тоже тщательно подготовили к зиме. У электробусов и автобусов проверили уплотнители дверей, окон и люков, а также системы отопления и климат-контроля. А чтобы пассажирам не пришлось долго стоять на остановках в ожидании транспорта – по наиболее востребованным маршрутам запустили 185 дополнительных автобусов и электробусов. Кроме того, частные перевозчики ввели более трех сотен дополнительных рейсов.

В Петербурге, где тоже ожидается похолодание и уже выпал снег, власти аналогично отчитались, что подготовили к зиме общественный транспорт. Но в основном информация касалась технических проверок. Так, все автобусы прошли сезонное техобслуживание, у них проверили состояние газового оборудования, исправность систем отопления, пожаротушения и освещения. Были заменены фильтры и технические жидкости, обновлены изношенные шины, а с водителями провели инструктаж.

Что касается уборки, то власти заключили контракты на комплексную уборку 89 отстойно-разворотных площадок. Были подготовлены 240 единиц автотехники, 30 снегоочистительных вагонов и уборочных машин на путях, 70 единиц снегоуборочной и автотракторной техники. Помимо путей обещают тщательно убирать и территории троллейбусных площадок, конечных станций, территорию перед вестибюлями метро, подземные переходы станций и площадки электродепо.

К сожалению, в городе пока не появилось таких технических новинок как инфракрасные облучатели платформ и подогрев ступеней. Да и ТПУ так ни одного и не построили. Поэтому пассажирам придется пересаживаться с одного транспорта на другой под открытым небом, терпя все превратности погоды, когда снегопад сменяется оттепелью, превращая только что выпавшие осадки в кашу.

 

Максимум, чем они могут довольствоваться – это холодные подземные переходы, построенные еще в советские годы, которые к тому же оккупируют многочисленные мелкие торговцы. Например, такой соединяет железнодорожную платформу с метро «Купчино», и в непогоду здесь неизменно образуются опасные снежные скаты на ступенях, лужи и грязь.

При этом у Петербурга имеется проект по строительству 61 ТПУ. Его планировала реализовать компания «Мегалайн», применив опыт создания транспортных хабов в Москве. Первый из них планировалось построить на базе станции метро «Старая Деревня», объединив ее с одноименной железнодорожной станцией. Следом могли бы появиться узлы на станциях «Гражданский проспект», «Дыбенко» и «Проспект большевиков». В их состав, помимо станции метро, включили остановки общественного транспорта, парковки и коммерческие помещения. Это позволило бы эффективно распределить пассажиропотоки, сделав пересадки куда более быстрыми. А учитывая, что ТПУ делают общественный транспорт более комфортным и безопасным, возможно, властям с помощью проекта наконец-то удалось бы избавить город от пробок, пересадив на метро и автобусы автомобилистов.

На ПМЭФ-2021 с «Мегалайн» было подписано соглашение, однако вскоре чиновники расторгли его без объяснения причин. Поэтому сейчас инвестор сосредоточен на совместном проекте с властями Ленобласти и будет строить ТПУ в Кудрово. Данный проект был представлен на «Транспортной неделе» в Москве. Глава компании Геннадий Корупятник рассказал, что хаб запустят в 2027 году. Он даст городу 900 новых рабочих мест, а строительство будет идти за счет инвестора, который вложит 20 млрд рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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