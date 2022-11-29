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В ЕС опять не договорились о цене на нефть

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В ЕС опять не договорились о цене на нефть
Экономика
Фото из открытых источников

Представители государств европейского союза накануне в очередной раз собрались для решения вопроса об установлении верхнего предела цены на закупаемую в России нефть. Переговоры опять не привели к достижению согласованного решения. Об этом сообщает издание Bloomberg, которое уточняет, что по условиям для установления верхнего ценового предела нужно согласие всех государств ЕС.

На этот раз предлагалось ввести эту стоимость на уровне 62 доллара за баррель. Однако Польша и прибалтийские государства выступают против этого, их политические власти предлагают определить еще более низкую цену. С другой стороны, Греция и Мальта, у которых выстроено достаточно много объектов морской инфраструктуры, выступают за цену не ниже 70 долларов за баррель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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