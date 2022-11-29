Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры.

Украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что Россия снова готовит ракетную атаку, пишет «Репортер». О такой возможности заявил даже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

У россиян возник вопрос, как такую информацию получают в Киеве, поскольку дали даже данные о том, сколько и какие средств РФ может задействовать в новом ударе.

Сообщалось о том, что Украину будут атаковать 20 российских бомбардировщиков-ракетоносцев, ОТРК Сухопутных войск и большая группа кораблей ВМФ РФ.

Российские эксперты заявили, что все эти данные Украина может получать от западных стран, так как они следят за всем, что происходит на территории РФ, используя спутники. У границ РФ постоянно дежурят самолеты и беспилотники-разведчики.

Провести в тайне операцию с перемещением большого количества техники в принципе невозможно. А сейчас Запад особенно пристально следит за российскими военными аэродромами и Черноморским флотом РФ.

Также постоянно проводятся радиоперехваты, изучаются маршруты перемещения военной техники.

По словам аналитиков, ВСУ действительно имеет преимущество в разведке перед РФ, так как на Украину сейчас работает вся разведка НАТО.