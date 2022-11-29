Елена Воробей опровергла свою эмиграцию в Израиль из России после начала СВО на Украине

Юмористка Елена Воробей опровергла сообщения средств массовой информации о своей эмиграции в Израиль. Подобные предположения звезда, которая находится в стране на гастролях, назвала настоящим бредом.

«Какой-то бред. Видимо, больше не о чем говорить, закончилась и исчерпалась фантазия», — сказала Елена.

При этом Воробей добавила, что недавно она провела неделю на Дальнем Востоке. Комикесса удивляется, почему российские СМИ не написали о ее переезде туда.

Стало известно, что 4 декабря 2022 года артистка проведет юбилейную церемонию вручения народной премии «Дорожное радио» в Санкт-Петербурге.

Ранее Елена Воробей оправдалась на эмиграцию в Израиль. Она рассказала, почему покинула территорию РФ после начала спецоперации.