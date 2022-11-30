Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва

Боевые действия на территории Украины все больше напоминают сражения Первой мировой войны, считает член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин и предлагает ВС РФ вернуться к советской практике массированного прорыва.

«Эта окопная война в первую очередь связана с численностью наших войск», - сказал он в беседе с «Военным делом».

По мнению Шурыгина, в ходе СВО нет необходимости вести непрерывные бои с неприятелем. Лучше всего сосредоточиться на нарушении системы снабжения противника, а затем двинуть на прорыв обороны «тяжелыми и большими механизированными соединениями».

Напомним, что подразделения ВСУ прорвали фронт и вынудили российскую группировку войск «перегруппироваться» на харьковском направлении в сентябре текущего года преимущественно на легкобронированной технике.