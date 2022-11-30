В Сети появилось новое видео с изменившимся до неузнаваемости Николаем Басковым

В Сети опубликовали видео с изменившимся до неузнаваемости певцом Николаем Басковым. Эксклюзивные кадры с артистом распоряжении издания Super.

На видеоролике народный артист Российской Федерации предстал небритым, с растрепанными волосами, а также в растянутом свитере и трениках. Как оказалось, Николай примерил образ Евгенича во втором сезоне популярного телесериала Сергея Жукова для канала «Пятница!».

Напомним, многосерийный фильм «Евгенич» является музыкальной комедией и проектом лидера поп-группы «Руки Вверх» Сергея Жукова для «Пятницы!». История о жизни и творчестве продюсера, из-под пера которого вышли главные хиты 1990-х. Второй сезон сериала стартует совсем скоро - 7 декабря.