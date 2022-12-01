Композитор Юрий Лоза рассказал о том, как выиграл суд с Первым каналом

Певец и композитор Юрий Лоза дал очередное интервью. В нем артист рассказал в том числе о том, как выиграл суд с Первым каналом.

Напомним, что судебный спор происходил из-за исполнения песни «Плот» в вокальном теле шоу «Голос».

Выиграл, а толк? Они подали апелляцию, сумма выплат сократилась. Теперь она меньше, чем все судебные расходы. Сперва должны выплатить миллион, теперь десятки тысяч рублей. Из-за судов они перекрыли мне полностью вещание на Первом и дочерних каналах. Хотя я не с ними конкретно сужусь, а с музыкальной редакцией. Хотя канал один, общее все. Вот получилось, что на политические программы меня никогда не пригласят.

По словам Лозы, со всех каналов его всегда спрашивали, когда хотели использовать его песни. А вот Первый канал из принципа не захотел.

Им нужно было спросить автора, можно либо нельзя. Если автор сказал, что нельзя, то нельзя. Это не вопрос денег, а человеческое отношение. А они сказали: «да пошел ты! Будем еще разговаривать с каким-то артистиком. Мы — великий канал, ты кто такой, чтобы запрещать ставить твою композицию? Ой, будет еще что-то там Лоза вякать».