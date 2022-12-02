Мишустин и Арипов рассказали о сотрудничестве российских и узбекистанских предприятий

В Узбекистан прибыл для участия в официальных рабочих мероприятиях на правительственном уровне российский премьер-министр Мишустин. Он встретился с руководителем узбекистанского правительства Ариповым. Они выступили по итогам работы совместной комиссии на уровне правительств в Самарканде.

Арипов заявил, что в Узбекистане с начала этого года открылось 700 предприятий, в которых инвестирован капитал российских компаний.

«За минувшие несколько лет количество предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане утроилось и составило около 3000. При этом только с начала этого года создано более 700 предприятий», – сказал Арипов.

В свою очередь, Мишустин сообщил, что в России работает около 1000 предприятий, в которых инвестирован капитал узбекистанских компаний.

Российский премьер-министр второй день с рабочим визитом в Узбекистане. Ранее он вместе с Ариповым выступил на форуме, где обсуждались вопросы предпринимательства.