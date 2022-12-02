Мишустин и Арипов рассказали о сотрудничестве российских и узбекистанских предприятий

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
В Совете Федерации сегодня обсуждался вопрос о принятии заявления об отставке с должности руководителя Счетной палаты Кудрина. Накануне он сообщил,
Ольга Бузова заявила, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк известной новогодней кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", который
Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом
За романом футболиста РФ Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марией Юмашевой наблюдали тысячи российских поклонников. Даже поговаривали, что
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части
Боевые действия на территории Украины все больше напоминают сражения Первой мировой войны, считает член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин и
Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду,
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