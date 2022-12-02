Бледанс призвала россиян прекратить критиковать пародию на фильм «Ирония судьбы»

В съемках новогодней пародии на советский комедийный фильм «СамоИрония судьбы» приняли участие известные отечественные артисты. Но многие знаменитости, да и простые граждане, восприняли новую картину в штыки.

Эвелина Бледанс попросила россиян строго не оценивать киноленту и наконец-то прекратить ее критиковать.

«Да, не всегда удачно, не всегда это высокое искусство, хотя всегда интересно наблюдать. Это именно то, что хочется посмотреть, как они там все сделали, с какой стороны посмотрели на эти вещи», – сказала звезда.

По мнению знаменитости, будут всегда истории, которые кто-либо захочет повторить. На этот раз это кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром».

Более того, как заявила Бледанс, новые прочтения классики необходимы, поскольку они позволяют замечательным произведениям всегда оставаться актуальными.