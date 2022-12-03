Yandex.RTB

Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась

Image 16+
Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Обстановка в районе Кременной резко обострилась, сообщает комбат БАРС-13 («Русский Легион») с позывным «Фомич» в своей сводке для канала Wargonzo.

Обострение обстановки фиксируется на тех подступах к Кременной, где противник в течение последних дней проявлял наибольшую активность. ВСУ ввели в бой дополнительные силы, и, как следствие, в пятницу смогли добиться успеха. Причем, как на линии боестолкновения в лесном массиве южнее Кременной, так и юго-западнее села Червонопоповка.

«Активные боевые действия идут по всей линии фронта в районе города Кременная и в районе трассы, связывающей Кременную со Сватово», - информирует «Фомич».

Ситуация на данном направлении фронта вызывает серьезную обеспокоенность. ВСУ явно намерены прорвать оборону российских войск.

Согласно прогнозу развития ситуации от «Фомича», противник продолжит оказывать давление на данном участке фронта всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами, пытаясь развить свой пятничный успех.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась

Сегодня, 12:58

Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва

30-11-2022, 13:28

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

29-11-2022, 23:08

Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

28-11-2022, 15:53

Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе

28-11-2022, 12:18

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку

26-11-2022, 11:33

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал армию Украины продолжать наступление

25-11-2022, 10:33

Forbes назвал печальные сценарии для Украины при повторении массированных ракетных ударов

24-11-2022, 22:28

Перенджиев считает, что Турция осуществляет агрессию против России

23-11-2022, 12:48

Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

22-11-2022, 13:08

Петраш: войска Украины расходуют слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца

22-11-2022, 10:38

Британская разведка MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на фронте

21-11-2022, 12:28

Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

21-11-2022, 11:58

Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

18-11-2022, 13:38

Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО

18-11-2022, 13:13

Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

18-11-2022, 12:13

Эксперты: Киев может выйти к Мариуполю

18-11-2022, 11:43

SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

17-11-2022, 21:03

Independent: США и РФ не захотели, чтобы военный конфликт вышел за территорию Украины

17-11-2022, 19:28

Эксперт Шурыгин сообщил о мобилизованных, которые без лопат копают окопы

17-11-2022, 13:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры
  • Сегодня, 11:46

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге
  • 1-12-2022, 10:31

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Сегодня, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года
  • 1-12-2022, 20:07

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года

Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года. Первое место заняло видео о 23-летнем

Новый выпуск телешоу «Дуэты» удивил телезрителей откровенным нарядом Любови Успенской
  • Сегодня, 11:09

Новый выпуск телешоу «Дуэты» удивил телезрителей откровенным нарядом Любови Успенской

Проект «Дуэты» телеканала «Россия 1» в самом разгаре. В новом выпуске программы 9 артистов вновь исполнили популярные хиты с анонимными партнерами.

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева рассталась с известным футболистом РФ Федором Смоловым
  • 1-12-2022, 09:11

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева рассталась с известным футболистом РФ Федором Смоловым

За романом футболиста РФ Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марией Юмашевой наблюдали тысячи российских поклонников. Даже поговаривали, что

Новости партнеров
Новости партнеров
Совет Федерации проголосовал за принятие отставки Кудрина
  • 30-11-2022, 17:58

Совет Федерации проголосовал за принятие отставки Кудрина

В Совете Федерации сегодня обсуждался вопрос о принятии заявления об отставке с должности руководителя Счетной палаты Кудрина. Накануне он сообщил,

"Прошу журналистов распространить": Пригожин опубликовал список вопрос для прямой линии с Бегловым
  • 1-12-2022, 20:56

"Прошу журналистов распространить": Пригожин опубликовал список вопрос для прямой линии с Бегловым

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду,

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина
  • Вчера, 12:13

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина

В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со

«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович
  • 30-11-2022, 16:40

«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части