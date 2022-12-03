Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась

Обстановка в районе Кременной резко обострилась, сообщает комбат БАРС-13 («Русский Легион») с позывным «Фомич» в своей сводке для канала Wargonzo.

Обострение обстановки фиксируется на тех подступах к Кременной, где противник в течение последних дней проявлял наибольшую активность. ВСУ ввели в бой дополнительные силы, и, как следствие, в пятницу смогли добиться успеха. Причем, как на линии боестолкновения в лесном массиве южнее Кременной, так и юго-западнее села Червонопоповка.

«Активные боевые действия идут по всей линии фронта в районе города Кременная и в районе трассы, связывающей Кременную со Сватово», - информирует «Фомич».

Ситуация на данном направлении фронта вызывает серьезную обеспокоенность. ВСУ явно намерены прорвать оборону российских войск.

Согласно прогнозу развития ситуации от «Фомича», противник продолжит оказывать давление на данном участке фронта всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами, пытаясь развить свой пятничный успех.