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Эксперт Матвийчук: Отступление российской армии от Киева и Херсона — результат наших оперативных просчетов

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Эксперт Матвийчук: Отступление российской армии от Киева и Херсона — результат наших оперативных просчетов
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Специальная военная операция на Украине длится десятый месяц подряд. Провести ее быстро не получилось из-за серьезнейших оперативных просчетов. Они привели к тому, что российским войскам пришлось отступать от Киева, из Черниговской области, а недавно и от Херсона, а также населенных пунктов на правобережье Днепра. Об этом заявляет кандидат военных наук, выпускник Военной академии им. Фрунзе Анатолий Матвийчук.

В своем интервью порталу «Бизнес Онлайн» он подчеркнул, что РФ серьезно просчиталась в соотношении сил и средств, которые есть в распоряжении противника, а также недооценила волю политического руководства Украины защищаться.

Ко всему, Москва не была готова к тому, что Запад массово поднимется на защиту соседней страны и начнет оказывать ей военную и гуманитарную помощь.

По словам Анатолия Матвийчука, страны Европы и США  фактически стали тылом для Украины и полностью снабжают ее на линии фронта. 

«Наше отступление от Киева, из Черниговской области, Бучи, а потом и Херсона — все это последствие наших оперативных просчетов, это решение по восстановлению положения сил. Соотношение было не в нашу пользу, но сейчас все выравнивается, подходят резервы из глубины страны, подходят частично мобилизованные», — отметил он.

Матвийчук добавил, что ожидать наступления российских войск следует после того, как соотношение сил вернется в пользу РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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