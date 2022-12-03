Ивлеева призналась, что очень волновалась из-за обнажённых сцен в телесериале «Монастырь»

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева прокомментировала обнаженные сцены со своим участием в телесериале «Монастырь». Блогер исполнила в ленте Александра Молочникова одну из главных ролей.

По словам девушки, она сильно переживала по поводу обнаженных сцен. Настя села на премьере ближе к выходу, чтобы, если зрители негативно отреагируют, быстро убежать.

Честно говоря, переживала за обнаженные сцены — как отреагирует зритель? Когда в этот момент сидишь вместе со всеми, это очень волнительно. На премьере ушла с первых рядов специально, села ближе к выходу, чтобы молниеносно сбежать, не дожидаясь неловкостей. Но все отлично прошло.

Ивлеева добавила, что когда увидела себя на большом экране, то испытала чувство гордости, поскольку была не пошлость, а искусство.